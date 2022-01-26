المغرب يدعو إلى التصدي لـ"أطماع" إيران في إفريقيا

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن "الأمن الروحي" للمغاربة وللقارة الإفريقية يعتبر من بين الأولويات للتصدي لما أسماه بـ"الأطماع الإيرانية في القارة".

ولفت خلال مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بمجلس النواب إلى أن إيران "تحاول الدخول إلى غرب إفريقيا لنشر مذهبها هناك".

كما شدد بوريطة على أن "مساندة المغرب لما تعرضت له إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة كان رسالة واضحة للتنديد بتجاوزات الحوثيين وبسياسة إيران التي تقف خلفهم".

وكان المغرب أعلن في 2018 قطع علاقاته مع إيران، مبررا ذلك بإشرافها على تدريبات عسكرية لجبهة "البوليساريو" عبر عناصر من "حزب الله" الموالي لها في لبنان.

المصدر: "هسبريس"