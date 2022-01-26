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عون مستقبلا المنسقة الأممية الخاصة: نرحب بالمبادرة الكويتية وسنرد عليها بالاجتماع الوزاري العربي

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عون مستقبلا المنسقة الأممية الخاصة: نرحب بالمبادرة الكويتية وسنرد عليها بالاجتماع الوزاري العربي
twitter @LBpresidency
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استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونيسكا.

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وخلال الاستقبال، أكد الرئيس عون للمنسقة الأممية أن "لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية، وأن الأجوبة اللبنانية عليها سينقلها وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، إلى الاجتماع الوزاري العربي في الكويت".

وفي سياق آخر، قال عون: "لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل) على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها".

كما أبلغ عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أن "تحقيقا فتح في حادثة الاعتداء على دورية اليونيفيل في بلدة رامية، تمهيدا لتحديد المسؤولية"، مؤكدا "رفض لبنان التعرض للقوات الدولية العاملة في الجنوب وضرورة التنسيق مع الجيش تفاديا لتكرار مثل هذه الاعتداءات".

من جانبها، قالت يوانا فرونيسكا بعد لقائها الرئيس عون: "مجلس الأمن سيعقد في مارس المقبل جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام تقريرا عن تطور الأوضاع اللبنانية".

المصدر: RT

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