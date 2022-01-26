عاصفة ثلجية قوية تضرب السعودية ولبنان والأردن وفلسطين

تشهد المنطقة العربية منخفضا جويا قادما من اليونان باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويتزامن مع دخول موجة قطبية تضرب بعض مناطق السعودية ولبنان وفلسطين والأردن ومصر.

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وقال خبير الطقس والتنبؤات الجوية السعودي، عبدالله العصيمي، إنه "ليس بالضرورة أن يعقب كل تساقط ثلجي على الشام وشمال المملكة موجات برد قاسية"، محذرا من أن التوقعات تشير إلى تساقط الثلوج بغزارة، اليوم الأربعاء، على جهات واسعة من بلاد الشام، كما تمتد مساء إلى مرتفعات منطقة تبوك.

وفي الأردن، توقعت دائرة الأرصاد الجوية انخفاضا واضحا وملموسا على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، بحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، الذي قال إن الرياح تنشط مع ساعات صباح الأربعاء وتكون نشطة وترافقها هبات قوية أحيانا ستؤدي إلى إثارة الغبار، وخاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتتأثر فلسطين بالمنخفض الجوي، وفقا لمدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد، الذي أكد على أن المنخفض الحالي الذي يضرب فلسطين ستصاحبه ثلوج متراكمة فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد ارتفاعاتها على 800 متر، فوق سطح البحر.

أما في لبنان، فقد أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية، أن تأثير المنخفض عالي الفعالية على لبنان يبدأ الليلة، حيث تدخل الجبهة الباردة الأولى فجر الأربعاء وتتساقط الثلوج بين 1000 و1100 متر فوق الجبال وبعض المناطق بشكل متفاوت.

وتدخل الجبهة الثانية الأشد قساوة، بين بعد ظهر الأربعاء وساعات الليل وفجر الخميس، فيتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو 700 متر ليلامس الجبال الغربية والمناطق الشمالية 500-600 متر و800 متر في المناطق الجنوبية أو ربما أقل.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه بداية من الليلة حتى غدا، تشهد مصر سقوط أمطار غزيرة مع تساقط لحبات البرد بكثافة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة. وتهب عاصفة ثلجية سببها منخفض قطبي قوي يكون مركزه جزيرة قبرص تؤثر على شمال مصر ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وأمطار متوسطة قد تغزر على شمال الصعيد.

المصدر: وكالات