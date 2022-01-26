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قائد كتيبة الكيماويات بالجيش السعودي يوضح هدف تمرين "درع الوقاية 3" بمشاركة القوات الأمريكية (فيديو)

أخبار العالم العربي

قائد كتيبة الكيماويات بالجيش السعودي يوضح هدف تمرين
AP Amr Nabil
عناصر من الجيش السعودي خلال الاحتفال باليوم الوطني
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تحدث قائد كتيبة الكيمياويات في الجيش السعودي، العقيد وليد العبيدي، عن هدف تمرين "درع الوقاية 3" بمشاركة القوات الأمريكية.

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وفي لقاء مع برنامج "النشرة الأولى"، قال العقيد وليد العبيدي: "نحن سعداء جدا بهذه المشاركة المثمرة بلا شك مع الجانب الأمريكي، التي بلا شك سترفع مستوى الكفاءة والقدرات لقواتنا المسلحة".

إن مشاركتنا في عربة الاستطلاع تمكن عناصر سلاح الدفاع من الدخول لمناطق ملوثة وتوفر لهم الحماية وتمكنهم من أخذ عينات من المادة الملوثة وتحللها لمعرفة تركيزها ومن ثم التعامل معها من قبل القيادة".

المصدر: "الإخبارية"

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