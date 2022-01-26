لبنان يفتح تحقيقا في حادثة الاعتداء على دورية "اليونيفيل" في بلدة رامية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على دورية قوات اليونيفيل الدولية في بلدة رامية الجنوبية.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر "تويتر"، إن عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونيسكا، أن تحقيقا فتح في حادثة الاعتداء على دورية اليونيفيل في بلدة رامية، تمهيدا لتحديد المسؤولية.

الرئيس عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا ان تحقيقاً فتح في حادثة الاعتداء على دورية اليونيفيل في بلدة رامية تمهيداً لتحديد المسؤولية، مؤكداً رفض لبنان التعرض للقوات الدولية العاملة في الجنوب وضرورة التنسيق مع الجيش تفادياً لتكرار مثل هذه الاعتداءات pic.twitter.com/BgCKHjFJhh — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 26, 2022

وأكد الرئيس رفض لبنان التعرض للقوات الدولية العاملة في الجنوب، وضرورة التنسيق مع الجيش تفاديا لتكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأعلنت قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، أمس، إصابة أحد جنودها، بعد أن تعرضت دوريتهم لهجوم في بلدة رامية، مشيرة إلى أن "الجناة قاموا بتخريب آليتين وسرقة عدد من الأغراض".

المصدر: RT