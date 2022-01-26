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"إهانة" علم السعودية.. السلطات تكشف جنسية المتورطين في الواقعة

أخبار العالم العربي

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كشفت السلطات الأمنية السعودية اليوم الأربعاء عن جنسية الأشخاص المتهمين بإلقاء العلم السعودي في القمامة، بعد تدخل عاجل من النيابة العامة.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني.

وأكد المتحدث على أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

المصدر: واس

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