تحذير لسكان السواحل الغربية المصرية ومناطق شمال الدلتا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، المواطنين، بشأن تأثير الخلايا الرعدية على السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

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وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين، بشأن تأثير الخلايا الرعدية على السواحل الغربية (الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - مطروح - بلطيم)، ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تحذيرهم إلى أن "الخلايا الرعدية تتقدم لتشمل السواحل الشمالية كافة مع تقدم الوقت، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".

هذا ولفتت صور للأقمار الصناعية نشرتها الهيئة، إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على طول السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

المصدر: "الوطن"