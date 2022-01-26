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لبنان..قطع طرقات تلبية لاعتصام اتحادات ونقابات النقل البري

أخبار العالم العربي

لبنان..قطع طرقات تلبية لاعتصام اتحادات ونقابات النقل البري
AP Hussein Malla
صورة تعبيرية
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بدأ صباح اليوم الأربعاء، اعتصام اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بمحيط السرايا الحكومي وسط العاصمة بيروت.

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وتلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، تم قطع السير عند مداخل السراي الحكومي وساحة الشهداء وسط بيروت، وتجمع عدد من السيارات العمومية والباصات والشاحنات في محيط السرايا الحكومية بهدف الضغط لوضع الاتفاق مع الحكومة على جدول اعمال مجلس الوزراء. 

المصدر: RT

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