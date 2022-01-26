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"نادي الأسير الفلسطيني": إسرائيل نقلت أسيرا من المستشفى إلى عيادة سجن رغم خطورة وضعه الصحي

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الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد
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أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" أن السلطات الإسرائيلية نقلت معتقلا من المستشفى إلى عيادة سجن رغم خطورة وضعه الصحي، واصفا الخطوة بـ"الشروع بالقتل".

وقال النادي في بيان نشره على صفحته عبر "فيسبوك" إن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت الأسير ناصر أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة" بشكل فعلي، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.

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وأضاف أن "هذه الخطوة تمثل بشكل واضح نية الاحتلال بالشروع بقتله في ظل الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه".

المصدر: RT

 

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