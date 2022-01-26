"نادي الأسير الفلسطيني": إسرائيل نقلت أسيرا من المستشفى إلى عيادة سجن رغم خطورة وضعه الصحي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s939
أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" أن السلطات الإسرائيلية نقلت معتقلا من المستشفى إلى عيادة سجن رغم خطورة وضعه الصحي، واصفا الخطوة بـ"الشروع بالقتل".
وقال النادي في بيان نشره على صفحته عبر "فيسبوك" إن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت الأسير ناصر أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة" بشكل فعلي، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.
وأضاف أن "هذه الخطوة تمثل بشكل واضح نية الاحتلال بالشروع بقتله في ظل الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.