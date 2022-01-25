الخارجية الأمريكية تعلن التصديق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز ملياري دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصديقها على صفقة أسلحة لمصر تشمل رادارات وطائرات "سي-130 سوبر هيركوليس" بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي في بيان إن "الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل لطائرة من طراز (سي-130 سوبر هيركوليس) ومعدات ذات صلة لمصر في صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار".

Breaking: U.S. state Department has just approved a possible foreign military sale of 12 C-130J Super Hercules military transport aircraft and related equipment to Egypt at an estimated cost of $2.2 billion. pic.twitter.com/5PEF1aYQhw — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) January 25, 2022

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأنظمة رادار للدفاع الجوي ومعدات أخرى لمصر بتكلفة تقدر بـ355 مليون دولار.

المصدر: وكالات