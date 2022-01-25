مصر تجدد المطالبة باتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله

جددت مصر المطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت ممكن، يراعي مصالح القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار في المنطقة من واقع منظور شامل يضمن تسوية كافة القضايا التي تشهدها.

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وأضاف أن "مصر تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان الذي يعد أمنه واستقراره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة"، لافتا إلى أن مصر تدعم في هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية بهدف حلحلة الأزمة الراهنة.

وفي ملف سد النهضة، شدد على أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

المصدر: "اليوم السابع"