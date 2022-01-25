السيسي وتبون يبحثان آخر تطورات القضية الفلسطينية

بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، حسبما أوردت الرئاسة المصرية.

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وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي على صفحته على "فيسبوك"، أن الرئيسين تناولا "الجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته وآماله المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحشد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة".

وتابع البيان أن الرئيس الجزائري أثنى على "الجهود المخلصة التي تضطلع بها مصر في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، كما رحب الرئيس السيسي بالجهد الجزائري في هذا الصدد، وكذلك أشاد الرئيس تبون بجهود مصر في مجال إعادة إعمار قطاع غزة".

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وعلى صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، شدد الرئيسان على "أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على المستويات العربية والإفريقية والمتوسطية والدولية، مؤكدين على ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بما يعظم مصالح الشعبين الشقيقين".

ناصر حاتم

المصدر: RT