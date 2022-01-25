لليوم الثاني.. الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن 8 أشخاص توفوا جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يوجد 44 مريضا في وحدات العناية المركزة.

في المقابل، تماثل 1055 مريضا للشفاء من الفيروس.

يذكر أن البروفيسور جنوحات كمال، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، قال إن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا يناهز 20 ألف حالة يوميا، وهي أرقام بعيدة كثيرا عن الحصيلة الرسمية المعلنة.

المصدر: RT