الأمم المتحدة: الأردن أصدر في 2021 عددا قياسيا من تصاريح العمل للسوريين

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الأردن أصدر في عام 2021 عددا قياسيا من تصاريح العمل للسوريين بلغ 62 ألف تصريح.

وقالت المفوضية في بيان إن "المفوضية ترحب بالتقدم الكبير الذي حققه الأردن في إدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل"، مضيفة أنه "تم إصدار 62 ألف تصريح عمل للسوريين عام 2021 (...) وهذا هو أعلى عدد سنوي منذ البدء بإصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين".

ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إن "اللاجئين يمكن أن يلعبوا دورا مهما في الاقتصاد الأردني، وعليهم ذلك".

وأضاف أن "السماح للاجئين بالعمل يخفف من حاجتهم للمساعدات الإنسانية، كالدعم النقدي والذي يمكن توجيهه لدعم الفئات الأكثر ضعفا بينهم".

وأشار البيان إلى أن تصاريح العمل كانت تسمح للسوريين بالعمل غالبا في الزراعة والبناء والمصانع فقط، ومنذ الصيف الماضي فتحت قطاعات أخرى أمامهم رسميا تشمل على سبيل المثال الصحة والخدمات والمبيعات والحِرف.

وبلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرها الأردن لسوريين منذ 2016 وحتى نهاية الصيف الماضي قرابة 240 ألف تصريح، وفقا للأرقام الرسمية.

المصدر: "أ ف ب"