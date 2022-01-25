وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا من نظيره القبرصي الجديد

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي الجديد يوانيس كاسوليدس، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.

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وأوضح حافظ أنه خلال الاتصال الذي جرى في "إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين"، قدم شكري التهنئة لـ كاسوليدس على توليه منصبه، ودعاه لزيارة القاهرة، كما أعرب عن "التطلع إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين بما يعزز من مواصلة التعاون في مختلف المجالات".

وبحسب المتحدث فقد توافق الوزيران على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تناول الاتصال "تبادل الرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية، حيث عرض الوزير شكري للجهود المصرية في هذا الصدد، واتفق الوزيران على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك".

ناصر حاتم

المصدر: RT