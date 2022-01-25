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التحالف العربي في اليمن: تنفيذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ومقتل 240 حوثيا

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التحالف العربي في اليمن: تنفيذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ومقتل 240 حوثيا
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المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية استهداف لمواقع جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 "عنصرا إرهابيا"، في إشارة إلى مقاتلي الجماعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف مشروعة" في مدينة صنعاء، ردا على استهداف الحوثيين للسعودية الإمارات. وأوضح بيان للتحالف أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".


المصدر: "واس" + "العين" الإخبارية

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