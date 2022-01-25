الصدر: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المضي بتشكيل "حكومة أغلبية وطنية".

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وكتب على حسابه في "تويتر": "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية، فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي".

وأضاف: "بهذه المواقف تبنى الأوطان".

وأشار الصدر إلى "المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية" وقال إن "بابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم".

وتابع: "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون".

وختم تغرديته بالقول: "كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون".

المصدر: RT