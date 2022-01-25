الصدر: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
Facebook@muqtadaasadir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8yp
أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المضي بتشكيل "حكومة أغلبية وطنية".
وكتب على حسابه في "تويتر": "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية، فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي".
وأضاف: "بهذه المواقف تبنى الأوطان".
وأشار الصدر إلى "المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية" وقال إن "بابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم".
وتابع: "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون".
وختم تغرديته بالقول: "كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.