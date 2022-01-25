قيادي سابق في "النهضة": الرئيس التونسي اعترض على قرار لوضع الغنوشي في الإقامة الجبرية

قال القيادي السابق في حركة "النهضة" عبد اللطيف المكي، إن الرئيس قيس سعيد قد اعترض على قرار لوضع رئيس الحركة، راشد الغنوشي قيد الإقامة الجبرية.

وأوضح المكي في حوار مع الإذاعة الوطنية التونسية، اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك قائمة كاملة تتضمن مجموعة من الأسماء كان من المقرر وضعها في الإقامة الجبرية، بينهم الغنوشي، وذلك بعد يومين من اعتقال القيادي في حركة النهضة، وزير العدل السابق نور الدين البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية.

واتهم مكي الذ تولى حقيبة وزارة الصحة في السابق، أطرافا لم يسميها بأنها تمارس ضغوطا وتريد استغلال رئيس الجمهورية لضرب خصومهم السياسيين.

المصدر: الإذاعة الوطنية