لبنان.. إنقاذ عائلة سورية تعرضت للاختناق في منطقة القبة

أنقذت فرق الإسعاف في لبنان، فجر اليوم، عائلة سورية من 10 أفراد تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الفحم في منطقة القبة بمدينة طرابلس.

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وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في شمال لبنان: "استجابت 4 فرق إسعاف تابعة للجهاز فجر اليوم لإنقاذ عائلة سورية من 10 أفراد تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الفحم في منطقة القبة بمدينة طرابلس.



وأشارت الغرفة إلى معالجة 8 أطفال ميدانيا ونقل اثنين إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.

المصدر: "النهار"