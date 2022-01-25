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لبنان.. إنقاذ عائلة سورية تعرضت للاختناق في منطقة القبة

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لبنان.. إنقاذ عائلة سورية تعرضت للاختناق في منطقة القبة
Globallookpress
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أنقذت فرق الإسعاف في لبنان، فجر اليوم، عائلة سورية من 10 أفراد تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الفحم في منطقة القبة بمدينة طرابلس.

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وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في شمال لبنان: "استجابت 4 فرق إسعاف تابعة للجهاز فجر اليوم لإنقاذ عائلة سورية من 10 أفراد تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الفحم في منطقة القبة بمدينة طرابلس.

وأشارت الغرفة إلى معالجة 8 أطفال ميدانيا ونقل اثنين إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.

المصدر: "النهار"

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