لبنان.. إنقاذ عائلة سورية تعرضت للاختناق في منطقة القبة
Globallookpress
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أنقذت فرق الإسعاف في لبنان، فجر اليوم، عائلة سورية من 10 أفراد تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الفحم في منطقة القبة بمدينة طرابلس.
وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في شمال لبنان: "استجابت 4 فرق إسعاف تابعة للجهاز فجر اليوم لإنقاذ عائلة سورية من 10 أفراد تعرضت للاختناق بسبب استنشاق الفحم في منطقة القبة بمدينة طرابلس.
وأشارت الغرفة إلى معالجة 8 أطفال ميدانيا ونقل اثنين إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.
المصدر: "النهار"
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