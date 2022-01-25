السعودية.. الكشف عن موعد ذروة موجة باردة جديدة تضرب المملكة

كشف أستاذ المناخ السعودي، عبد الله المسند، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عن ذروة الموجة الباردة الجديدة التي تضرب المملكة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال عبد الله المسند: "متوقع اليوم (الثلاثاء) استقرار جوي عام..سماء صحو وشمس ساطعة على معظم المناطق، وأجواء دافئة نهارا، وباردة ليلا"، ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: " لتدفئة المنازل ..افتحوا النوافذ من الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء".

متوقع اليوم استقرار جوي عام،

سماء صحو وشمس ساطعة على معظم المناطق،

وأجواء دافئة نهاراً، وباردة ليلاً .. هذا والله أعلم.



لتدفئة المنازل .. افتحوا النوافذ من 10ص حتى 4 مساء. pic.twitter.com/zYXDp6dYYB — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) January 25, 2022

وأوضح في تغريدة أخرى قائلا: "تبدأ مساء اليوم درجة الحرارة بالهبوط مجددا في شمالي السعودية ثم تزحف الكتلة الباردة باتجاه الجنوب لتبلغ شمالي الوسطى الخميس، والشرق الجمعة، وذروة الموجة الباردة الجديدة يوما الخميس والجمعة في الشمال والغرب، والجمعة والسبت في الوسط، والسبت والأحد في الشرق، والأحد في الجنوب".

تبدأ مساء اليوم درجة الحرارة بالهبوط مجدداً في شمالي #السعودية

ثم تزحف الكتلة الباردة باتجاه الجنوب لتبلغ شمالي الوسطى الخميس، والشرق الجمعة

وذروة الموجة الباردة الجديدة

يوما الخميس والجمعة في الشمال والغرب،

والجمعة والسبت في الوسط

والسبت والأحد في الشرق

والأحد في الجنوب. pic.twitter.com/ZLNG5xTkeP — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) January 25, 2022

المصدر: RT