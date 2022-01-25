السعودية.. مستحضرات تجميل مخلوطة بـ"مواد مبيدة للحشرات" (فيديو)

تمكن الأمن السعودي من ضبط قيام عمالة أجنبية بالغش، وبيع مستحضرات تجميل مغشوشة قد "تشوه النساء"، عن طريق مواقع التواص الاجتماعي.

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وفي تقرير مصور لها، كشفت قناة "الإخبارية" السعودية عن "ممارسة عمالة أجنبية للغش، بطرق "لا تخطر على البال"، وبيع مستحضرات تجميل مغشوشة قد تؤدي لتشويه النساء، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتخذ المخالفون من إحدى الشقق، وكرا لغش المواد التجميلية، وتوزيعها في أسواق الرياض، وترويجها في الأسواق الإلكترونية.

وبحسب القناة، استخدم المتهمون مواد مبيدة للحشرات في أدوات ومواد التجميل، في حين قال أحد المخالفين إنه "لا يعرف مصدر المنتجات وتأثيرها، وإن كفيله لا يعلم بما يقوم به من غش".

من جانبه، أوضح فريق وزارة التجارة للحملات المشتركة، صالح العنزي، أنه "تم مداهمة الموقع بعد رصده واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم العثور على مواد التجميل المغشوشة".

فيديو | مستغلة إعلانات "السوشال"..



عمالة أجنبية تمارس الغش بطرق "لا تخطر على البال" ويبيعون مستحضرات تجميل مغشوشة لتشويه النساء#عين_الخامسة#الإخباريةpic.twitter.com/Nm7R4CWOR1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2022

كما أشار المشرف بوزارة التجارة، محمد الشهري، إلى أن "مواد التجميل المغشوشة، تضر الصدر وتسبب الأمراض الجلدية، لأنها غير مدرجة في الهيئة، أو مصرح بها".

هذا وتم العثور على 606 طلبات للحصول على مواد التجميل المغشوشة، عبر المواقع الإلكترونية، بخلاف تحصيل المخالفين لمبالغ مالية كبيرة، من وراء أعمالهم غير الشرعية.

المصدر: "الإخبارية"