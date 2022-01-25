الدوحة وواشنطن تبحثان مستجدات الملف الأفغاني ومحادثات فيينا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8ts
بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مستجدات الملف الأفغاني ومحادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الوزيرين استعراضا "العلاقات الثنائية الاستراتيجية" بين بلديهما، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وأضافت أنه "تم التطرق إلى آخر مستجدات الملف الأفغاني، بشقيه الأمني والسياسي والمحادثات النووية (حول الملف النووي الإيراني المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا)، إلى جانب تبادل الآراء حول أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".
المصدر: "قنا"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.