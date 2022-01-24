العراق يعلن موعد توقيع عقد الربط الكهربائي مع السعودية

أعلن حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي موعد توقيع عقد الربط الكهربائي مع السعودية.

وقال خلال كلمة له في ملتقى الأعمال العراقي – السعودي، الذي انطلق اليوم في الرياض، إن "تأسيس المجلس العراقي السعودي كان بداية لصفحة جديدة في علاقات البلدين".

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وأضاف، أن "المجلس التنسيقي نتج عنه بعض الإنجازات الملموسة في تطوير العلاقات منها فتح منفذ عرعر الحدودي الذي كان مغلقا منذ سنوات".

وأشار الغزي إلى "توقيع عقد الربط الكهربائي بين بغداد والرياض يوم الثلاثاء".

المصدر: RT