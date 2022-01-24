الجزائر تعرب عن إدانتها لـ"توالي الاعتداءات" ضد السعودية والإمارات

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها "لتوالي الاعتداءات" على السعودية ودولة الإمارات، مؤكدة تضامنها مع البلدين.

وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر "إذ تعرب عن شجبها لهذه الأعمال العدائية، فإنها تدعو مجددا إلى تفادي التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان مستقبل يسود فيه السلم والأمن والرفاهية لصالح كافة شعوب المنطقة."

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية استهدفت مواقع في السعودية والإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

المصدر: RT