بالصور.. تبون يقابل أفرادا من الجالية الجزائرية في مصر

قابل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، عددا من أفراد الجالية الجزائرية في مصر، حيث يجري زيارة تدوم يومين.

وجاء في تدوينة على صفحة الرئاسة الجزائرية على "فيسبوك" أن "لقاءات السيد رئيس الجمهورية مع الجالية الوطنية بالخارج تتواصل.. فبعد لقائه بها في تونس، التقى السيد الرئيس قبل قليل، بالجالية الوطنية بمصر، في مقر إقامته بالقاهرة".

وكان تبون وصل في وقت سابق من اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: RT