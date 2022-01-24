القيادة الأمريكية الوسطى تعلن تصدي منظومة باتريوت بقاعدة الظفرة بأبو ظبي لصاروخين بالستيين فجر اليوم
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أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى عن اعتراض منظومة "باتريوت" بقاعدة الظفرة بأبو ظبي صاروخين بالستيين فجر اليوم.
وأشارت إلى أن القوات الأمريكية في الظفرة دخلت حالة تأهب قصوى خلال الهجوم واستخدمت الملاجئ.
يتبع..
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