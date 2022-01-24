فرنجية: غياب الحريري عن الساحة السياسية يعزز التطرف

قال رئيس "تيار المردة" اللبناني، الوزير السابق سليمان فرنجية، إن غياب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن الساحة السياسية "سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون لمزايدات تعزّز التطرف".

وقال فرنجية في تغريدة على "تويتر"، تعليقا على قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية: "بمعزل عن من يتفق أو يختلف معه فإن الرئيس سعد الحريري وجه من وجوه الاعتدال في لبنان. وغيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون إلى المزايدات التي تعزّز التطرف، والتطرف هو أكبر خطر على مستقبل لبنان".

بمعزل عن من يتفق أو يختلف معه فإن الرئيس سعد الحريري وجه من وجوه الاعتدال في لبنان. وغيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون الى المزايدات التي تعزّز التطرف، والتطرف هو أكبر خطر على مستقبل لبنان. — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) January 24, 2022

وكان الحريري أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين: "تعليق العمل بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار"، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

المصدر: RT