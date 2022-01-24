أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية العماني الوضع العربي وقضايا إقليمية ودولية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، بمسقط، في مستهل زيارة يقوم بها إلى السلطنة.

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وصرح مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن اللقاء تناول مجمل الوضع العربي وعددا من القضايا الإقليمية الملحة، كما شهد تبادلا لوجهات النظر حول الأوضاع الدولية، والأزمات العربية وسبل التعامل معها.

وأوضح المصدر نفسه أن أبو الغيط عبر عن تقديره للدبلوماسية العمانية المتوازنة، وللدور المهم الذي تقوم به مسقط في عدد من الملفات الإقليمية.

وأضاف أن حديث الأمين العام مع مضيفه العماني تناول موضوع الإعداد للقمة العربية القادمة والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن خاصة في ظل التطورات الأخيرة.

وتأتي المقابلة في إطار زيارة يقوم بها أبو الغيط لعُمان، حيث من المقرر أن يُلقي محاضرة غداً، 25 الجاري، أمام كلية الدفاع الوطني العمانية تحت عنوان "المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على العمل العربي المشترك".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام من مسقط إلى السعودية ليرأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، يوم 26 الجاري، وهي اللجنة التي يرأسها الأمين العام وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة أهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.

ناصر حاتم

المصدر: RT