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مراسلنا: التحالف الدولي يوجه ضربة جوية لمجموعة من عناصر "داعش" شمالي بغداد

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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن التحالف الدولي وجه ضربة جوية لمجموعة من عناصر تنظيم "داعش" شمالي بغداد.

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وذكر مراسلنا: "في الساعة 19:45 من مساء اليوم بتوقيت بغداد، وجه التحالف الدولي ضربة جوية لعناصر من تنظيم "داعش" في بساتين قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية".

وأضاف، نقلا عن مصادر أمنية عراقية، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل سبعة عناصر من التنظيم، فيما رصد تحرك أربعة آخرين في المكان ذاته. وتابع قائلا إن القوات العراقية تلاحقهم.

 

المصدر: RT

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