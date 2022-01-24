عقيلة صالح: حكومة الوحدة انتهت ولايتها ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إن "حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها".

وأشار صالح إلى أنه "على النواب التوافق مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية"، داعيا القنوات الحكومية والخاصة إلى التقليل من خطاب الكراهية.

ولفت إلى أن مجلس النواب لا يستطيع من رئيسه إلى أعضائه صياغة الدستور، قائلا: "إذا تُرك أمر الدستور للجنة بين الأعلى والنواب فستفشل، فدعوا النواب والأعلى يتفقان على العدد الذي يرونه مناسبا من الخبراء".

وسبق للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن أكد انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس، أحميد حومة، مشيرا إلى أن الجلسة ستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة مجلس النواب قناة ليبيا المستقبل.

المصدر: "ليبيا المستقبل"