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لبنان يعلن بدء مفاوضات بشأن "التعافي الاقتصادي" مع صندوق النقد الدولي

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لبنان يعلن بدء مفاوضات بشأن
الصورة من "تويتر"
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أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، بدء المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي.

وقالت رئاسة الحكومة إن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يرأس المفاوضات عن الجانب اللبناني وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز، مبينة أن المفاوضات تعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيء الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت أنه تم خلال الجلسة الأولى اليوم عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالي أسبوعين.

وقال الشامي: "سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى  امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".

وأضاف: "نأمل انتهاء المفاوضات في أسرع وقت ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أنه "عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".

المصدر: RT

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