لبنان يعلن بدء مفاوضات بشأن "التعافي الاقتصادي" مع صندوق النقد الدولي

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، بدء المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي.

وقالت رئاسة الحكومة إن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يرأس المفاوضات عن الجانب اللبناني وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز، مبينة أن المفاوضات تعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيء الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت أنه تم خلال الجلسة الأولى اليوم عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالي أسبوعين.

1/5 بدأت بعد ظهر اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز ... pic.twitter.com/aOAcx83xVE — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 24, 2022

وقال الشامي: "سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".

وأضاف: "نأمل انتهاء المفاوضات في أسرع وقت ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أنه "عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".

4/5 ...وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الاساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي .

وردا على سؤال قال"نأمل انتهاء المفاوضات في اسرع وقت ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات اخرى حتى نصل الى اتفاق ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 24, 2022

المصدر: RT