جنبلاط: قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان

اعتبر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، أن قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية "يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين في لبنان".

واعتبر جنبلاط في تصريح أن "قرار الحريري محزن ونفقد به ركيزة للاستقرار والاعتدال".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال: "تيتم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة".

تيتم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة #لبنانpic.twitter.com/PyvNJWHGmV — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 24, 2022

وكان الحريري أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين: "تعليق العمل بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".

المصدر: RT