الجعفري: الإجراءات القسرية تحولت إلى إرهاب اقتصادي ضد السوريين

قال بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية السوري، إن "الإجراءات القسرية" التي تفرضها دول غربية على دمشق تحولت إلى "إرهاب اقتصادي" ضد السوريين وحقهم بالحياة والصحة والتعليم والتنمية.

وجاء تصريح الجعفري في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين.

وأضاف الجعفري أن "سوريا ساهمت بفعالية في إنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة كونها الآلية الدولية الوحيدة الحيادية التي تكفل مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول على قدم المساواة".

وأشار إلى أن دمشق "وحرصا على تنفيذ التزاماتها الدولية وإيمانها بالتعاون الدولي تقدم تقريرها الوطني الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية في الموعد المحدد رغم التحديات التي تواجهها".

المصدر: "سانا"