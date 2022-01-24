تركيا تصدر بيانا حول الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية والإمارات

دانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الصاروخية التي استهدفت مساء الأحد وصباح الاثنين السعودية والإمارات ونفذتها جماعة "أنصار الله" الحوثية.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الاثنين: "ندين الأعمال الإرهابية التي نفذت في 24 يناير بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد أهداف مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضافت الوزارة: "نطالب بوقف فوري لمثل هذه الهجمات التي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون وأسفر عن إصابة شخصين.

وصباح الاثنين أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

المصدر: RT