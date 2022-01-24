وزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مديرية حريب في مأرب

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سيطرة القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي على مديرية حريب في محافظة مأرب، بمواجهات مع حركة "أنصار الله" الحوثية.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "نبارك الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة (العربية السعودية) ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات والتي تكللت بتحرير مديرية حريب مأرب واستكمال تطهير كامل المديرية من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".

1-نبارك الانتصارات الكبيرة التي حققها ابطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة 🇸🇦 ومشاركة فاعلة من دولة 🇦🇪 والتي تكللت بتحرير مديرية #حريب#مارب واستكمال تطهير كامل المديرية من مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 24, 2022

وأضاف: "نثمن عاليا الإشراف والمتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لسير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال، وقيادته الحكيمة لمعركة بلادنا وشعبنا في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".

وأشار إلى أن "الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة لصناعة هذا الإنجاز العسكري الكبير، والذي يتسم بالحكمة والتخطيط الدقيق يؤكد ن فرص حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب بات قريبا جدا"، مؤكدا أن "هذا الدعم اللامحدود سيبقى محل تقدير وعرفان كل اليمنيين".

3-ان الدعم والاسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة🇸🇦 لصناعة هذا الانجاز العسكري الكبير، والذي يتسم بالحكمة والتخطيط الدقيق يؤكد ان فرص حسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب بات قريباً جداً، ونؤكد أن هذا الدعم اللامحدود سيبقى محل تقدير وعرفان كل اليمنيين — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 24, 2022

المصدر: RT