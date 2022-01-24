مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية يدعو لإعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق ووقف "شيطنة" الأسد

دعا مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيريك زمور، إلى إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق، مؤكدا أن إغلاقها كان قرارا غير صائب.

وفي رده على سؤال قناة "فرانس 5"، مساء الأحد، بشأن إعادة فتح السفارة، قال زمور "نعم، أعتقد أن غلق هذه السفارة في دمشق كان خطأ، كما أعتقد أنه من الخطأ شيطنة (الرئيس السوري) بشار الأسد".

وأضاف أن قرار غلق السفارة ناجم عن سياسات فرنسا السابقة التي تستغل ملف "حقوق الإنسان" كذريعة، "ما أوصل فرنسا إلى طريق مسدود، وأفقدها الكثير من التأثير الذي كان لديها سابقا".

وتابع "أنا لا أعترف إلا بالأنظمة القائمة، ولو أن الأسد خسر لكانت هناك الآن دولة إسلامية وخلافة".

المصدر: RT