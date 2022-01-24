برلين: الحكومة لن تشارك في تكهنات بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين عدم نيتها "المشاركة في تكهنات" بشأن توريد برلين أسلحة لأوكرانيا.

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وخلال موجز صحفي أكدت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الألماني كريستياني هوفمان بذل الحكومة وخاصة المستشار الألماني أولاف شولتس، جهودا كبيرة لمنع التصعيد حول أوكرانيا، مضيفة: "احترازا من وصول الأمر إلى تدخل روسيا أم غزو الأراضي الأوكرانية، تعد الحكومة مع حلفائها عددا من الخطوات التي لن تتحدث عنها الآن بشكل منفصل".

وتابعت: "أما الخطط المستقبلية أو التكهنات حول ماذا ومتى وبأي شروط، فلا أستطيع قول شيء حولها".

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الأحد، عن خيبة أمل كييف إزاء رفض ألمانيا إمدادها بأسلحة فتاكة، محذرا من أن هذا القرار سيترك تأثيرا سلبيا طويل المدى على العلاقات بين الدولتين.

ورفضت ألمانيا تصدير أسلحة فتاكة إلى الحكومة الأوكرانية على خلفية المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد المجاور.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد سابقا أن المزاعم حول خطط لدى روسيا لـ "غزو أوكرانيا" ليست سوى ادعاءات لا أساس لها وهدفها هو تصعيد الوضع.

مع ذلك لم يستبعد بيسكوف احتمال وقوع استفزازات لغرض تبرير هذه المزاعم، محذرا من أن محاولات حل الأزمة بالقوة في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) ستكون لها عواقب وخيمة.

المصدر: "تاس"