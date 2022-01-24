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جنوب السودان.. مصرع 31 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية في ولاية جونقلي

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جنوب السودان.. مصرع 31 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية في ولاية جونقلي
Globallookpress
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لقى 31 شخصا على الأقل من عرقية الدينكا مصرعهم في اشتباكات مع شبان مسلحين يشتبه أنهم من قبيلة المورلي في ولاية جونقلي المضطربة بجنوب السودان.

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وقال مفوض مقاطعة بور الجنوبية، يوت ألير، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا آخرين بجروح في قرية بيديت، وتم احراق بعض المنازل".

وأوضح أن "28 شخصا قتلوا بالرصاص، وغرق ثلاثة أطفال، بينما كان المواطنون يحاولون الاختباء"، لافتا إلى أن "المهاجمين غادروا ومعهم مئات الماشية. وتم الإبلاغ عن مقتل اثنين من المهاجمين".

من جهته، دان القائم بأعمال حاكم ولاية جونقلي، تونغ ماجوك، الهجوم، داعيا الحكومة الوطنية لجنوب السودان إلى التدخل لوقف الهجمات ضد المدنيين.

المصدر: AP

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