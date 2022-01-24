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القيادة الجوية الأمريكية : القوات الأمريكية تعاملت بنجاح مع تهديدات هجوم الحوثيين على أبوظبي

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القيادة الجوية الأمريكية : القوات الأمريكية تعاملت بنجاح مع تهديدات هجوم الحوثيين على أبوظبي
AP U.S. Air Force
قاعدة الظفرة في الإمارات
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم الاثنين، بأن "وزارة الدفاع اعترضت صاروخين باليستيين استهدفا أبو ظبي فجرا".

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الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي

هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، عن استهداف العمقين السعودي والإماراتي، كاشفة تفاصيل عملياتها بهذا الشأن، إذ أشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إلى أن "الجماعة استهدفت عدة مواقع في الإمارات بصواريخ ذو الفقار الباليستية وطائرات مسيرة، وكان من المواقع قاعدة الظفرة الجوية.

من جانبها، أوضحت القيادة الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط أن "القوات الأمريكية العسكرية تعاملت بنجاح مع عدة تهديدات خلال هجوم وقع قرب أبو ظبي"، مشيرة إلى أن "القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة التي تضم قوات أمريكية وبريطانية، احتمت بالخنادق خلال الهجمات"، وفق وكالة ""أسوشيتد برس".

في حين انتشرت مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي لنيران اعتراض قادمة من القاعدة.

هذا وأصدرت السفارة الأمريكية لدى أبوظبي تحذيرا أمنيا للأمريكيين المقيمين في الإمارات، طالبتهم بـ"الحفاظ على درجة عالية من الوعي الأمني"، كما تضمن التحذير" تعليمات حول كيفية التعامل مع الهجمات الصاروخية"، وهو تحذير غير مسبوق في الإمارات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

المصدر: "أ ب"

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