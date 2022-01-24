وزير الخارجية اللبناني: بدأنا البحث في مبادرة الكويت "لإعادة بناء الثقة" وستكون جاهزة قبل السبت

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، عن " البدء بالبحث في الورقة الكويتية اعتبارا من اليوم الاثنين، وأنها وستكون جاهزة قبل السبت".

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وكشف عبد الله بو حبيب في وقت سابق عن أهم ما تتضمنه المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال زيارته التي يجريها إلى بيروت.

وقال بو حبيب في تصريح لقناة "NBN" اللبنانية إن "زيارة الوزير الكويتي إلى لبنان جرى التحضير لها بسرية تامة من قبلي، ولكن الرسالة التي حملها لم نكن على علم بها".

وأضاف أن "الكويت حملت المبادرة لأننا على تفاهم معها وهي محبوبة ومحترمة من قبل جميع الأطراف اللبنانية وأيضا لأن الكويت تعشق لبنان وتريده عودته سويسرا الشرق".

وأكد أن "المبادرة الكويتية" لا تحمل أي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيا ودوليا، لافتا إلى أن "أهم ما تحمله المبادرة الكويتية هو كيفية تطبيق القرارات الدولية".

المصدر: "NBN" + "الجديد"