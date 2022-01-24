سفير المملكة لدى باكستان يكشف آخر التطورات بقضية اختباء قتلة دبلوماسي سعودي في إيران

أكد السفير السعودي لدى باكستان، نواف المالكي، أن السلطات بالمملكة أُحيطت علما من نظيرتها الباكستانية، بوجود مشتبه فيهم بقتل الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني، على الأراضي الإيرانية.

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وفي اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح نواف المالكي أنه "تمت إحاطة السلطات السعودية علما من نظيرتها الباكستانية بوجود المشتبه بهم في قتل القحطاني، الموظف في القنصلية السعودية بكراتشي، في إيران".

وأكد المالكي أن "السلطات السعودية توظف كل إمكانياتها بالتعاون مع السلطات الباكستانية للقبض عليهم، وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها"، موضحا أن "لجنة سعودية، مشكلة من عدد من الجهات ذات العلاقة، وصلت قبل شهرين إلى العاصمة الباكستانية لمتابعة مجريات هذه القضية".

وأفادت صحيفة "دايلي باكستان" في وقت سابق، بأن الشرطة الباكستانية طلبت مساعدة السلطات في طهران في القبض على المشتبه بهم في قتل دبلوماسي سعودي، ويعتقد أنهم يختبئون حاليا في إيران.

المصدر: "الشرق الأوسط" + "دايلي باكستان"