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وفاة عامل مصري في قطاع غزة و"حماس" تعزي القاهرة

أخبار العالم العربي

وفاة عامل مصري في قطاع غزة و
AP Adel Hana
صورة تعبيرية
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أفادت وسائل إعلام مصرية وفلسطينية، بوفاة عامل مصري صباح اليوم، في المنطقة الأمريكية بشمال قطاع غزة، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء داخل شاحنة يعمل سائقا عليها.

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هذا وقدمت حركة "حماس" التعزية للقاهرة، حيث قال حازم قاسم، الناطق باسم "حماس": "نتقدم بخالص التعزية والمواساة للأشقاء في مصر بوفاة محمد جلال الشناوي، أحد العاملين في المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة أثناء تأدية عمله".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات المصرية تعمل حاليا في بناء المرحلة الأولى من مدينة "دار مصر 3" بقطاع غزة 3، ضمن 6 مشروعات تشرف عليها لجنة الإعمار المصرية بغزة، إذ أن اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أطلقت في ديسمبر الماضي، المرحلة الثانية من مشروعات إعادة إعمار غزة وتشمل 6 مشروعات، بعد مرور شهرين لإزالة ركام المناطق المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

المصدر: "الوطن" + RT

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