عدسة RT ترصد وقوف مئات الصهاريج على مدخل القامشلي الغربي لنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس وحمص

أفاد مراسلنا في سوريا،اليوم الاثنين، بأن المئات من صهاريج النفط الخام تقف على مدخل محافظة القامشلي الغربي، بانتظار فتح الطريق، ليجري بعد ذلك نقل النفط الخام إلى مصفاتي حمص وبانياس.

وأظهر مقطع فيديو خاص لـRT، الشاحنات المصطفة على مدخل القامشلي الغربي، ونقل المراسل عن شاهد عيان، من سائقي الشاحنات قوله: إن الطريق مغلق بسبب أحداث سجن الصناعة في الحسكة.

وشهدت محافظة الحسكة مواجهات بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومسلحي "داعش" عقب هجوم شنه التنظيم الإرهابي على سجن غويران الذي يضم قرابة 3500 مقاتل من التنظيم.

وأعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" حظرا كليا على منطقة الحسكة داخليا وخارجيا، بهدف "منع الخلايا الإرهابية من أي تسلل خارجي".

المصدر: RT