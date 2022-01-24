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الأمن السعودي يقبض على سوري لانتحاله صفة رجل أمن وسلب تحت تهديد السلاح

أخبار العالم العربي

الأمن السعودي يقبض على سوري لانتحاله صفة رجل أمن وسلب تحت تهديد السلاح
Sputnik Sputnik
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استطاع الأمن السعودي بمدينة الرياض القبض على مقيم سوري، لانتحاله صفة رجل أمن وقيامه بعملية سلب تحت تهديد السلاح .

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وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إلى أن "فرق إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السورية، لانتحاله صفة رجل أمن وتركيب معدات بمركبته شبيهة بالتجهيزات الأمنية، وسلب الأموال تحت تهديد السلاح".

وأوضخ المتحدث أنه "تم ضبط المركبة المستخدمة والأسلحة النارية وذخيرتها، وجرى توقيفه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: RT

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