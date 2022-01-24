الأمن السعودي يقبض على سوري لانتحاله صفة رجل أمن وسلب تحت تهديد السلاح

استطاع الأمن السعودي بمدينة الرياض القبض على مقيم سوري، لانتحاله صفة رجل أمن وقيامه بعملية سلب تحت تهديد السلاح .

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وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إلى أن "فرق إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السورية، لانتحاله صفة رجل أمن وتركيب معدات بمركبته شبيهة بالتجهيزات الأمنية، وسلب الأموال تحت تهديد السلاح".

وأوضخ المتحدث أنه "تم ضبط المركبة المستخدمة والأسلحة النارية وذخيرتها، وجرى توقيفه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

دوريات الأمن بمدينة الرياض تقبض على مقيم لانتحاله صفة رجل أمن وسلب تحت تهديد السلاح . pic.twitter.com/Y9M2hr7VeM — الأمن العام (@security_gov) January 24, 2022

المصدر: RT