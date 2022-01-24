 
مباشر

شاهد.. "F_16" إماراتية تدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف باليمن (فيديو)

أخبار العالم العربي

شاهد..
موقع وزارة الدفاع الإماراتية/ تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8m7

نشرت وزارة الدفاع الإماراتية لحظة قيام طائرة "F_16" بتدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي فجر اليوم.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 بتوقيت اليمن من "تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي واللذين تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية"، مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الإماراتية "تويتر"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا