شاهد.. "F_16" إماراتية تدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف باليمن (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الإماراتية لحظة قيام طائرة "F_16" بتدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي فجر اليوم.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 بتوقيت اليمن من "تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي واللذين تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية"، مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية pic.twitter.com/SRIZ65vla3 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 24, 2022

المصدر: موقع وزارة الدفاع الإماراتية "تويتر"