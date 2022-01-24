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وزارة الدفاع الإماراتية: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بالجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي

وزارة الدفاع الإماراتية: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بالجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي

أخبار العالم العربي

وزارة الدفاع الإماراتية: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بالجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بالجوف في اليمن فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية: "تمكنت طائرة F16 من تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي، واللذين تم اعتراضهما من قبل الدفاعات الإماراتية الجوية".

وأرفقت فيديو للحظة استهداف المنصة.

المصدر: RT 

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