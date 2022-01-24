وزير الداخلية السعودي ينشر فيديو للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون (فيديو)

نشر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مقطع فيديو يظهر لقطات من التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمير عبد العزيز بن سعود مقطع الفيديو، وعلق عليه قائلا: "أمننا واحد.. خليجنا واحد..تعاون وتنسيق من أجل أمن خليجنا العربي..أمننا واحد خليجنا واحد".

التمرين التعبوي المشترك الثالث،، تعاون وتنسيق من أجل أمن خليجنا العربي،، أمننا واحد خليجنا واحد،،، pic.twitter.com/ZzQteYbMgu — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) January 23, 2022

وانطلق منذ أيام التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 3" بمشاركة قوات أمنية مجهزة بكامل عناصرها البشرية ومعداتها وآلياتها المتخصصة من جميع دول مجلس التعاون، وذلك بما يهدف إلى "تطوير قدرات الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة التهديدات والتعامل مع الطوارئ والأزمات الأمنية المختلفة"، كما ورد في بيان بهذا الخصوص.

المصدر: RT