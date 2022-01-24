 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع الإماراتية: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بالجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي

وزير الداخلية السعودي ينشر فيديو للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية السعودي ينشر فيديو للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8l1

نشر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مقطع فيديو يظهر لقطات من التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

إقرأ المزيد
لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه أبوظبي (فيديوهات)
لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه أبوظبي (فيديوهات)

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمير عبد العزيز بن سعود مقطع الفيديو، وعلق عليه قائلا: "أمننا واحد.. خليجنا واحد..تعاون وتنسيق من أجل أمن خليجنا العربي..أمننا واحد خليجنا واحد".

وانطلق منذ أيام التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي 3" بمشاركة قوات أمنية مجهزة بكامل عناصرها البشرية ومعداتها وآلياتها المتخصصة من جميع دول مجلس التعاون، وذلك بما يهدف إلى "تطوير قدرات الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة التهديدات والتعامل مع الطوارئ والأزمات الأمنية المختلفة"، كما ورد في بيان بهذا الخصوص.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا