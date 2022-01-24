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وزير مصري سابق: الدلتا تواجه خطرا حقيقيا.. والإسكندرية يحميها حاجز من الحجر الجيري

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وزير مصري سابق: الدلتا تواجه خطرا حقيقيا.. والإسكندرية يحميها حاجز من الحجر الجيري
Sputnik
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أكد وزير البيئة المصري السابق خالد فهمي أن دلتا نهر النيل تمثل واحدة من أكثر مناطق العالم المهددة من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس": "هناك خطر حقيقي، بدأ منذ بدء عدم وصول الطمي إلى الدلتا ليجددها، وتأتي مع هذا الخطر تحديات كبيرة، ونراقب هذا الوضع ونعالجه من خلال هيئة حماية الشواطئ، وهذه المشكلة تواجه العالم أجمع، وخاصة الدلتوات المنخفضة".

وأوضح أن "التغيرات المناخية زادت الطين بلة، وكل السيناريوهات تأتي بمخاطر وتحد، لذا ينبغي العمل الجماعي الدولي"، لافتا إلى أن الإسكندرية يحميها حاجز من الحجر الجيري صنعته الأمواج خلال ملايين السنوات، يمتد من أبو قير شرقا حتى العلمين، ارتفاعه ما بين 5 أمتار إلى 30 مترا، وعرضه ما بين 3 أمتار إلى 4 كيلومترات.

المصدر: RT + قناة الشمس

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