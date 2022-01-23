مصر.. تجديد حبس المتهمين بقتل عامل داخل مشتل

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، الأحد، بتجديد حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل عامل داخل مشتل في منطقة مصر القديمة.

وطالبت المحكمة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال التحقيقات.

وبداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في مصر القديمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض داخل مشتل، ويوجد تهشم في رأسه نظرا لارتطام جسم صلب ونتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

المصدر: "الأهرام"