الحوثيون يتهمون التحالف العربي بشن 45 غارة على خمس محافظات يمنية في أقل من 24 ساعة

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بأن التحالف العربي بقيادة السعودية شن 45 غارة على مناطق متفرقة في عدد من المحافظات.

وقالت القناة إن طيران التحالف "شن 18 غارة على مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب شرقي صنعاء، كما شن 4 غارات على مديرية الوادي التابعة للمحافظة نفسها".

إقرأ المزيد

وأضافت أن طيران التحالف قصف بـ10 غارات مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، والتي لا تزال فيها بعض الجيوب الحوثية.

وتابعت أن طيران التحالف شن 8 غارات على مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأشارت إلى أن طيران التحالف نفذ 5 غارات في محافظة صعدة شمال البلاد.

المصدر : "سبوتنيك"